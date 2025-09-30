食虫植物の「触覚」仕組み解明＝ハエトリソウで―埼玉大など

Newsfrom Japan

埼玉大などの研究チームは３０日、食虫植物のハエトリソウが獲物の虫を触覚で感知する仕組みを解明したと発表した。論文は同日、英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズに掲載された。

ハエトリソウは、開いた葉の内部にある「感覚毛」に虫が触れると葉を閉じて捕獲、そのまま消化する。感覚毛が虫の接触を感知することは２００年前から知られていたが、細胞レベルの仕組みは分かっていなかった。

埼玉大の須田啓助教と豊田正嗣教授らは、細胞内のカルシウムイオンと電位の変化に着目。ハエトリソウの細胞に、カルシウムイオン濃度に応じて光るたんぱく質を組み込み、同時に細胞内の電位変化も測定する装置を開発。感覚毛が刺激を受けた際の反応を調べた。

その結果、感覚毛の根元の細胞が接触刺激を受けるとカルシウムイオン濃度が上昇。細胞内の電位も変化した。この細胞はごく弱い刺激では微弱な電位変化しか起こさないが、虫の接触に相当する強い刺激を受けると電位が大きく変わり、葉の細胞にも伝わった。カルシウムイオン濃度の変化も波及し、葉を閉じさせることが分かった。

この細胞の表面でイオンの出し入れを担う遺伝子「ＤｍＭＳＬ１０」を働かないようにすると、強い刺激でも大きな電位変化を起こさないことも判明。実際に虫が葉に入っても、捕獲に成功する割合が少なく、この遺伝子がハエトリソウの触覚を制御していた。

カルシウムイオン濃度の上昇で光るようにしたハエトリソウ（左）は、虫が感覚毛に触れると葉のイオン濃度が上昇し、葉を閉じて捕獲する。接触感知を担う遺伝子を破壊すると（右）、虫が触れてもイオン濃度は変化せず、葉も閉じない（埼玉大・須田啓助教ら提供）

