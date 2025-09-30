東京・町田で８０代女性刺され死亡＝４０歳男を現行犯逮捕―「誰でもよかった」・警視庁
３０日午後７時１５分ごろ、東京都町田市中町のマンションで「家族が何者かに刺された」と１１０番があった。８０代の女性が自宅マンションで腹を刃物で刺され、病院に搬送されたが間もなく死亡した。通報で駆け付けた警視庁町田署員が、現場近くにいた同市原町田の職業不詳、桑野浩太容疑者（４０）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕。同署は容疑を殺人に切り替えて調べる。
桑野容疑者は女性と面識がないとみられ、「今の生活が嫌になった。誰でもいいから殺そうと思った」と話しているという。
同署によると、叫び声を聞いた家族が外に出たところ、女性がマンションの外階段付近であおむけに倒れ、刺されているのを目撃したという。凶器とみられる包丁も押収された。
事件当時、現場近くの会社内で仕事をしていた８０代の男性は「助けて」「誰か来て」との叫び声を聞いた。「連続して悲鳴が聞こえた。怖い」と声を震わせた。
現場は小田急線町田駅の北東約６００メートルの住宅街。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]