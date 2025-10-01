横浜の教諭、起訴内容認め謝罪＝盗撮共有は昨夏から、検察指摘―名古屋地裁

Newsfrom Japan

教員らがＳＮＳのグループチャットで女子児童らを盗撮した動画などを共有していた事件で、性的姿態撮影処罰法違反や不同意わいせつなどの罪に問われた横浜市立小教諭、小瀬村史也被告（３７）の初公判が１日、名古屋地裁（蛯原意裁判官）であった。同被告は罪状認否で「間違いありません。大変申し訳ございませんでした」と起訴内容を認めた。

検察側の冒頭陳述によると、グループ開設者の名古屋市立小教諭森山勇二被告（４２）は約１０年前に盗撮を始め、ＳＮＳ上で同じ性的趣味を持つ人物とやりとりするうちに小瀬村被告らと知り合った。昨年８月、同被告らを秘匿性の高いメッセージアプリに誘い入れ、グループチャット上に動画などを投稿し合うようになった。

グループの存在は、メンバーだった名古屋市立小元教諭の水藤翔太被告（３４）の逮捕で浮上し、動画の位置情報などから小瀬村被告らを特定したという。

起訴状によると、小瀬村被告は今年１～２月、神奈川県内の施設で当時７歳の女児の下着を盗撮し、森山被告らが参加するグループチャットに動画データを共有。昨年１０月～今年４月、当時８歳の女児にわいせつな行為をし、この女児を含む６人が着替える姿を盗撮して児童ポルノを製造したとされる。

名古屋地裁＝名古屋市中区

