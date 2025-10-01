自民・小泉農水相、文春報道に抗議＝「総裁選に不当な影響」

Newsfrom Japan

自民党総裁選に出馬した小泉進次郎農林水産相は１日、文春オンラインが９月３０日付で「小泉氏側近が党員８２６人を勝手に離党させていた」と報じたことに対し、訂正を求めるコメントを発表した。「事実に反し、総裁選に不当な影響を与えかねない」と抗議した。

文春オンラインによると、党神奈川県連で６月、小泉氏に近い県議の指示で党員８２６人の離党手続きが行われた。対象となった党員の多くが昨年の総裁選で高市早苗前経済安全保障担当相を支持し、「大量の高市派党員が勝手に離党させられていた」としている。

小泉氏はコメントで「今回初めて知ったところで、全く関知していない」と強調。総裁選の実施が決まる前の出来事だと指摘し、「あたかも総裁選が行われることを前提として、自らに有利になるよう私や関係者が何らかの動きをしたかのように印象付ける内容だ。強引に結び付けた不適切な報道と言わざるを得ない」と批判した。

神奈川県連の梅沢裕之幹事長は１日、県庁で記者会見し、衆院神奈川９区の支部長交代に伴う党員名簿の引き継ぎミスが原因だったと説明。「混乱を招いた」と陳謝した上で、文春報道について「全くの誤解で、印象操作だ」と語った。

自民党総裁選挙管理委員会は９月２７日、「神奈川県で一部党員の継続に関し齟齬（そご）があった」として、党員数を訂正している。

自民党総裁選の政策討論会で発言する小泉進次郎農林水産相＝９月３０日、東京・永田町

