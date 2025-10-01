小泉氏リード、高市・林氏追う＝自民総裁選、決選投票の公算

Newsfrom Japan

自民党総裁選（４日投開票）について、時事通信は終盤情勢を探った。国会議員票は小泉進次郎農林水産相（４４）がリードを保ち、林芳正官房長官（６４）、高市早苗前経済安全保障担当相（６４）が追う。党員・党友票は高市、小泉両氏が先行しているもようだ。１回目の投票では５候補のいずれも過半数に達せず、上位２人の決選投票に進む公算が大きい。

総裁選は２９５人の国会議員票と同数の党員票の計５９０票で争う。決選投票の党員票は４７票に圧縮され、２候補のうち得票数が多かった方が各都道府県連の１票を得る。

調査は１日までに、取材やアンケートで実施。議員６０人強が態度を明らかにしておらず、情勢はなお流動的だ。

議員票では、小泉氏に対する支持が麻生派や旧安倍派、無派閥を問わず横断的に広がり、７０人超を固めた。陣営によると、１日の選対会合には代理を含め９６人が参加したという。

林氏は５０人台半ば。座長を務めた旧岸田派と、５回当選した参院が中心だ。石破政権の継承を掲げ、岩屋毅外相ら複数の閣僚の支援も受ける。陣営幹部は「６０人を超える」と自信を示す。高市氏は保守系を中心に４０人台に達したが、伸びを欠いている。

小林鷹之元経済安保相（５０）、茂木敏充前幹事長（６９）はそれぞれ３０人程度にとどまっている。

一方、党員票については、高市、小泉両氏がそれぞれ３割程度を獲得し、林氏が続くとの見方が多い。国会議員票と合わせると、現時点で小泉氏が決選投票に最も近く、高市、林両氏がしのぎを削る。ただ、小泉氏の陣営が「やらせ」コメント投稿を依頼したことへの批判がくすぶっており、情勢に影響する可能性がある。

党員票は３日に締め切られる。５陣営は投開票に向け、態度を決めていない議員への働き掛けを強める方針だ。

（写真左から）小泉進次郎農林水産相、高市早苗前経済安全保障担当相、林芳正官房長官

