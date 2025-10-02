線路保守体制「改善を」＝脱線のいすみ鉄道に勧告―運輸安全委

Newsfrom Japan

千葉県の第三セクター「いすみ鉄道」の列車が２０２４年１０月に脱線した事故があり、運輸安全委員会は２日、腐食やひび割れのある枕木が連続し、レール幅が広がったのが原因とする調査報告書を公表した。同社の保守体制を「技術力不足」と指摘した上で、国や自治体の協力を得て改善するよう勧告した。

事故は２４年１０月４日午前８時すぎに発生。いすみ線国吉―上総中川間を走行中の列車（２両編成）が、時速約４１キロで右カーブを走行中に脱線した。近隣の高校生ら１０４人と運転士１人が乗車していたが、けが人はいなかった。

報告書によると、事故前に実施したレールの検査で、１６５６カ所が基準を満たしていなかったが、施工能力や予算の関係から、社内規定の期限までに補修が完了したのは２３カ所にとどまった。また、脱線現場付近の枕木は、２１本中９本が損傷しており、脱線の影響で片方のレールが横倒しになった。

運輸安全委は「必要な線路の補修ができていなかった」として、レールの管理方法を見直した上で、木製からコンクリート製の枕木への変更を進めるよう求めた。

いすみ線は房総半島の大原―上総中野間の２６．８キロを結ぶローカル線。事故後は全線運休が続いており、２７年秋の復旧を目指している。

線路上に残されていたいすみ鉄道の事故車両＝２０２４年１２月、千葉県いすみ市

