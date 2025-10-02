出前館に１０９５回不正注文か＝詐欺容疑で無職男逮捕―愛知県警

Newsfrom Japan

飲食宅配代行サイト「出前館」にうその名前で会員登録し、注文した品が届いていないとクレームをつけて返金させたとして、愛知県警は２日までに、詐欺と私電磁的記録不正作出・同供用の疑いで、名古屋市瑞穂区仁所町の無職、東本拓也容疑者（３８）を逮捕した。出前館への不正注文は１０９５回に上り、調べに「味を占めて何度もやってしまった。出前館以外にも同じような不正をしていた」と供述している。

逮捕容疑は７月３０日、出前館に虚偽の名前や住所で会員登録した上で、２店に注文した品を受け取った後、アプリのチャットで「商品が届かない」などと苦情を申し立てて代金約１万６０００円を返金させた疑い。

県警サイバー犯罪対策課によると、この日はアイスクリーム１２個やうなぎ弁当、ハンバーグなどを注文していた。２０２３年４月以降、週に１、２回の頻度で虚偽登録しては退会する手口で１０９５回注文しており、計約３７０万円の支払いを免れた可能性があるという。

愛知県警本部＝名古屋市中区

