自民総裁選、４日投開票＝３氏激戦、決選投票確実

自民党総裁選は４日、党所属国会議員による投票が行われ、党員・党友の投票と合わせて開票される。５候補のうち小泉進次郎農林水産相（４４）が先行し、高市早苗前経済安全保障担当相（６４）、林芳正官房長官（６４）が追う。１回目の投票でいずれも過半数を得られず、上位２人による決選投票にもつれ込むのは確実な情勢だ。

総裁選は国会議員票２９５票と党員・党友票２９５票の計５９０票を争う。議員の支持は小泉氏が優勢で、林、高市両氏が続く。党員・党友票は高市、小泉両氏がリードしているもようだ。

議員投票は４日午後１時すぎから、党本部で始まる。投票資格のある党員・党友は約９１万人で、投票は既に始まっており３日に締め切る。４日午前から各都道府県連で開票作業を行い、党本部に順次報告。各候補の得票数に応じてドント方式で配分される。

結果発表は午後２時１０分ごろの見通し。決選投票が行われる場合は、議員票２９５票と各都道府県連に１票ずつ割り当てる４７票の計３４２票で争われ、同３時２０分ごろに新総裁が選出される予定。新総裁は午後６時から記者会見し、幹事長など党執行部の人事に着手する。

自民党総裁選に出馬した候補者。（写真左から）小林鷹之氏、茂木敏充氏、林芳正氏、高市早苗氏、小泉進次郎氏

