核戦争防止国際医師会議世界大会が開会＝日本では１３年ぶり、被爆８０年で―長崎

１９８５年にノーベル平和賞を受賞し、医師の立場から核戦争の脅威を訴える国際団体「核戦争防止国際医師会議（ＩＰＰＮＷ）」の第２４回世界大会が２日、長崎市で開会した。会期は３日間で、「核なき世界 長崎を最後の被爆地に」をテーマに医療や安全保障などの視点から議論する。

大会は２～３年に一度、世界各地で開かれ、日本での開催は２０１２年の広島市以来１３年ぶり。原爆投下から８０年に合わせ、被爆地長崎での開催が決まった。

開会式には、３５カ国・地域の医療従事者ら約３００人が参加した。昨年、ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）の田中熙巳代表委員（９３）が登壇。「核兵器の非人道性を専門的な立場から徹底的に明らかにしていただきたい」と訴え、「核兵器も戦争もない世界を求め、共に頑張りましょう」と呼び掛けた。

長崎で被爆した医師で、長年、被爆者医療に携わる朝長万左男さん（８２）も講演し、原爆による放射線被害や精神的影響について、８０年間のデータを基に説明。医学生など若い世代の参加者に向け、核廃絶に向けた取り組みについて、「新しい潮流を考えてほしい」と語った。

「核戦争防止国際医師会議」第２４回世界大会で講演する日本原水爆被害者団体協議会の田中熙巳代表委員＝２日、長崎市

