「今も生きていると信じる」＝横田早紀江さんが会見―娘めぐみさんの誕生日前に

Newsfrom Japan

北朝鮮に拉致された横田めぐみさん＝拉致当時（１３）＝が６１歳となる５日を前に、母早紀江さん（８９）が２日、川崎市内で記者会見した。いまだ再会を果たせない娘に、「お母さんは絶対忘れない。今も生きていると信じている」と語り掛けた。

めぐみさんは１９７７年１１月１５日、新潟市内の中学校から帰宅する途中に拉致された。早紀江さんは会見場にめぐみさんが幼少期に好きだった子猫の本を持参。何度も何度も読み聞かせたといい、「懐かしい。この本だけでもあの子に送りたい」と語った。

「（娘が）６１歳なんて自分の年のような感じ。長い年月が過ぎ、なんとも言えない思いだ」と心境を吐露。拉致から５０年近くたっても解決できず、「『また駄目だった』の繰り返しで、あまりにも絶望感が多い」と悲痛な表情を浮かべる場面もあった。

有本恵子さん＝拉致当時（２３）＝の父明弘さんが今年２月に９６歳で亡くなり、政府が認定した未帰国の拉致被害者の親世代は早紀江さん一人に。早紀江さんは「みんな亡くなってしまったが、まだ１人残っているのでなんとか力を出して頑張りたい」と前を向いた。

４日に投開票を迎える自民党総裁選については、「（候補者の）５人で誰が首相になるか分からないが、日本のために動いてもらうことが大事だ」と注文を付けた。

横田めぐみさんの６１歳の誕生日を前に記者会見する早紀江さん＝２日午後、川崎市

横田めぐみさんに読み聞かせていた本を手に記者会見する早紀江さん＝２日午後、川崎市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]