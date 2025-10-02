「迷惑ハロウィーン」禁止＝訪日客への啓発強化―東京都渋谷区長

Newsfrom Japan

今月末のハロウィーンを控え、東京都渋谷区の長谷部健区長は２日、区役所で記者会見を開き、迷惑行為の防止策を発表した。区では毎年路上飲酒などが問題となっている。区長は「迷惑ハロウィーンを禁止する」と述べ、ルールの順守を呼び掛けた。

区は条例で、夜間に渋谷駅周辺での路上飲酒を禁止している。昨年同様、１０月３１日夜から翌日朝の間、酒の販売自粛を店舗に依頼する。駅前のハチ公像に仮の囲いを設置し、見物できないようにする。電動キックボードのシェアリングサービス「Ｌｕｕｐ」のポート（車両置き場）の利用も停止する。

路上飲酒や喫煙、ごみのポイ捨てといった迷惑行為へのマナー啓発も行う。長谷部氏は「状況は変化している。昨年は仮装している外国人が増えた印象だ」と語り、訪日外国人への周知を強化する考えを示した。昨年までは英語のみだったが、今年からは中国語や韓国語を含めた多言語で発信する。

「迷惑ハロウィーン」禁止を呼び掛けるポスターを持つ東京都渋谷区の長谷部健区長＝２日午前、同区役所

