Ｖポイント運営会社を来春買収＝アプリを統合―三井住友カード

Newsfrom Japan

三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）傘下の三井住友カードが２０２６年３月にカルチュア・コンビニエンス・クラブ傘下でＶポイント事業を運営するＣＣＣＭＫホールディングスを買収することが２日、分かった。個人向け総合金融アプリ「Ｏｌｉｖｅ（オリーブ）」との連携を生かし、ポイントサービスの拡充でさらなる顧客獲得を狙う。

三井住友カードが出資比率を５５％、三井住友ＦＧは２５％に引き上げ、計８割の出資で三井住友ＦＧ傘下に収める。社名は「Ｖポイントマーケティング」に変更する。

現在、三井住友カードとＣＣＣＭＫで二つあるポイントアプリを２６年度にも統合し、管理コストを削減する。また、三井住友銀行などの決済・預金データとポイントの利用履歴を活用して新サービスを開発するほか、Ｖポイントを利用できる加盟店を増やす。

Ｖポイントのロゴマーク

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]