元交際相手の女に懲役１７年＝多摩川男性遺体―横浜地裁

川崎市の多摩川で２０２３年１２月、スーツケースから男性の遺体が発見された事件で、殺人などの罪に問われた元交際相手の無職西高舞被告（３３）の裁判員裁判の判決が３日、横浜地裁であった。佐藤卓生裁判長は共犯者の中でも「主導的な立場だった」と述べ、懲役１７年（求刑１９年）を言い渡した。

弁護側は公判で、母親の美保被告（５３）＝殺人罪などで起訴＝が首謀者で、舞被告は元交際相手の原唯之さん＝当時（４６）＝の殺害を拒否できなかったと主張していた。これに対し佐藤裁判長は、舞被告の生育環境から母親の影響は大きかったものの、２人の間に「主従関係はうかがえない」として、「最終的には自分の意思で殺害を選んだ」と指摘。犯行計画についても「巧妙とは言えないが確実性の高い悪質なもの」と非難した。

判決によると、舞被告は家族と共謀し、２３年１２月１５～１６日、東京都大田区のアパートで、原さんに睡眠薬入りの飲料を飲ませて眠らせ、首を絞めて殺害。遺体をスーツケースに入れて多摩川河川敷に遺棄した。

横浜地裁＝横浜市中区

