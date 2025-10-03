軽乗用車横転、高校生含む５人死亡＝６人乗る、定員超過か―三重・名張

Newsfrom Japan

３日午前０時１０分ごろ、三重県名張市上小波田の国道１６５号で、１６～２３歳の男女６人が乗った軽乗用車が横転した。６人はいずれも救急搬送されたが、女子高校生２人を含む５人の死亡が確認された。

亡くなったのは、いずれも名張市に住む建設業大上元輝さん（２３）、職業不詳高橋曹さん（２０）、女子高校生（１８）、職業不詳の女性（１７）、女子高校生（１６）。男子高校生（１６）も骨盤を折る重傷を負ったが、命に別条はない。

この軽自動車の定員は４人で、現場付近の縁石には擦った形跡があり、電柱には衝突したとみられる跡があった。県警は定員を超過して走行し、ハンドル操作を誤った可能性があるとみて、詳しい事故原因などを調べている。

「車両が横転している。３人が出血し、路上で倒れていた」との通行人の１１０番を受け、警察官が現場に駆け付けると、６人は車の外で倒れていたという。車は名張市から津市方面に向かっていたとみられる。

