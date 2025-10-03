コメ価格、２週連続下落＝５キロ４２１１円―農水省

Newsfrom Japan

農林水産省は３日、全国のスーパー約１０００店舗で９月２２～２８日に販売されたコメ５キロ当たりの平均価格が、前週より３５円安い４２１１円だったと発表した。４週連続で４０００円を上回ったものの、小幅ながら２週続けて下落した。

当初８月末までだった政府備蓄米の販売期限が延長され、平均価格を引き下げる効果が一定程度続いたもようだ。新米を含む銘柄米の平均価格は、３１円高い４４０８円と高値が続いた。

スーパー約１２００店を対象とした別の調査でも値下がりし、５キロ当たりの平均価格は５１円安い３５３９円だった。ドラッグストアなどの小売店約６０００店の調査は、５７円安い３９９５円と、いずれも前週を下回った。

小泉進次郎農水相は３日、記者団に対し、２０２５年産米の生産量は前年より５６万トン増加すると見込まれる上、業界関係者がさらに増える可能性を指摘していると説明。今後の価格動向について「引き続き注視していく」と述べた。

精米店の店頭に積み上げられたコメ＝資料（ＡＦＰ時事）

