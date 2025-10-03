富士通とエヌビディア、協業拡大＝ＡＩ実装加速へ基盤構築

Newsfrom Japan

富士通は３日、米半導体大手エヌビディアと協業を拡大すると発表した。医療や金融など社会生活への人工知能（ＡＩ）の実装を一段と加速させるため、その基盤を共同で構築する。富士通とエヌビディアは既に、スーパーコンピューター「富岳」の後継機「富岳ＮＥＸＴ」の開発などで手を組んでいる。

富士通のＣＰＵ（中央演算処理装置）とエヌビディアの高性能な画像処理半導体（ＧＰＵ）を組み合わせ、人間の仕事を自律的に代行するエージェント型のＡＩや、高効率・高速処理を可能とする次世代コンピューティングの基盤を共同開発する。その上で、製造業や医療、金融など産業に応じたＡＩサービスを提供していく考えだ。

また、富士通とエヌビディアは、産業用ロボットを手掛ける安川電機と自律型ロボットの実装に向けた協業の検討も始めた。

富士通の時田隆仁社長は「ＡＩが本格的に企業や社会に実装されていくためには、十分な処理能力と機能を持つＡＩインフラが必要だ」と説明。エヌビディアのフアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は「富士通とともに日本のためのＡＩインフラを構築する」と述べた。

協業拡大を発表する富士通の時田隆仁社長（左）と米半導体大手エヌビディアのフアン最高経営責任者（ＣＥＯ）＝３日午前、東京都千代田区

