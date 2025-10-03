「残る課題、次期政権に」＝石破政権の政策総括―新資本主義会議

Newsfrom Japan

政府は３日、「新しい資本主義実現会議」（議長・石破茂首相）を首相官邸で開き、石破政権が推進してきた経済政策の成果や課題を議論した。首相は賃上げなどの実績を強調した一方、低所得世帯の比率が増え、「中間層」が減少傾向にあるなどの問題点を指摘。次期政権を念頭に「残された課題、政策対応の方向性を引き継いでいく」と述べた。

同会議は「成長と分配の好循環」を掲げた岸田前政権の下で発足し、石破首相が引き継いだ。現政権下では最後の開催となる。経済同友会の代表幹事を辞任した構成員の新浪剛史氏は欠席した。

会議では、２０２５年春闘での高水準の賃上げ実現や最低賃金引き上げなどを成果として挙げたが、物価変動の影響を除いた実質賃金は減少傾向が続き、プラス定着は「道半ば」だと評価。最低賃金のさらなる引き上げや地方の労働生産性向上が必要と指摘した。

新しい資本主義実現会議に臨む石破茂首相（右）＝３日午後、首相官邸

新しい資本主義実現会議に臨む石破茂首相（右から３人目）＝３日午後、首相官邸

