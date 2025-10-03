Ｖポイント運営会社を買収＝データ活用を加速―三井住友カード

Newsfrom Japan

三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）子会社の三井住友カードは３日、カルチュア・コンビニエンス・クラブ（ＣＣＣ、横浜市）傘下で共通ポイント「Ｖポイント」を運営するＣＣＣＭＫホールディングスを買収すると発表した。２０２６年３月末をめどに子会社化し、社名を「Ｖポイントマーケティング」に改める。買収額は非公表だが、数百億円程度の見込み。ポイントの購買データと銀行口座、決済のデータを組み合わせて活用し、顧客利便性の向上を図る。

三井住友カードと三井住友ＦＧは現在、ＣＣＣＭＫに計４０％を出資しているが、ＣＣＣからの株式取得などで計８０％に高める。三井住友ＦＧは個人向け総合金融サービス「Ｏｌｉｖｅ（オリーブ）」とＶポイントを連携。人工知能（ＡＩ）を使った分析で利用者に合ったクーポンを提供するなど、Ｖポイントのサービス向上を進める。

Ｖポイントのロゴマーク

