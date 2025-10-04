ラッピング記念列車が運行＝山手線、環状運転１００年―東京

Newsfrom Japan

ＪＲ東日本の山手線が環状運転を開始してから来月１日で１００年を迎えるのを前に、かつて山手線を走っていた車両のデザインを復刻した記念列車が４日、運行を始めた。「１０３系」と「２０５系」のデザインにラッピングした２編成で、来月３日まで運行する。

午後０時半すぎ、大崎駅で多くの鉄道ファンが見守る中、１０３系の記念列車が発車。午後１時すぎには２０５系も出発した。立ち会った北島正美・大崎駅長は「これからの１００年に向け、さらに魅力ある山手線を目指したい」と語った。

山手線は、１８８５年に原型となる品川―赤羽間が開通。延伸などを経て、１９２５年に上野―東京間の高架線が完成し、全長３４．５キロの環状線となった。

現在は５０編成あり、ラッシュ時は３～４分に１本の間隔で運転。１日当たり約９７万人が利用し、上野、品川、渋谷、新宿、池袋など、東京都心の計３０駅を約１時間かけて一周している。

１０３系は１９６３～８８年まで運行した全面うぐいす色の車両。２０５系は初のステンレス製で、２００５年まで運行した。

環状運転１００年を迎えるのを記念し、過去に運行していた１０３系（左）と２０５系の復刻デザインにラッピングされた山手線の車両＝９月２９日、東京都品川区

環状運転１００年を記念するラッピングをされた山手線の車両＝９月２９日、東京都品川区

ＪＲ大崎駅に入る復刻デザインにラッピングされた山手線の車両＝４日午後、東京都品川区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]