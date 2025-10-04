自民新総裁、午後に選出＝決選投票確実な情勢―２０都道府県高市氏、５県小泉氏、４県林氏

Newsfrom Japan

石破茂首相の後継を決める自民党総裁選は、４日午後に国会議員の投票が行われ、党員・党友票と合わせて結果が発表される。先行してきた小泉進次郎農林水産相（４４）と高市早苗前経済安全保障担当相（６４）、林芳正官房長官（６４）が競り合う構図。１回目の投票では過半数を得る候補がなく、上位２人による決選投票にもつれ込むのが確実な情勢だ。新総裁は午後３時２０分ごろに選出される見通しだ。

総裁選には小林鷹之元経済安保相（５０）、茂木敏充前幹事長（６９）も出馬した。決選投票では、両氏を支持した議員の動向も焦点になる。麻生派を率いる麻生太郎最高顧問は、党員・党友票で１位だった候補を決選投票で支持する考えを周辺に伝えた。

党本部で午後１時から行われた国会議員投票に先立ち、既に締め切られた党員・党友票の開票が午前に各都道府県連で始まった。

高市氏は２０都道府県でトップの票を獲得。青森、鹿児島、沖縄など５県では小泉氏が首位だった。林氏は山梨、鳥取、広島、山口の４県でトップ。茂木氏は地元の栃木で１番手となった。

自民党総裁選で、開票のため投票箱を開ける同党青森県連の職員（右から２人目）＝４日午前、青森市

自民党富山県連での総裁選の開票作業＝４日午前、富山市

自民党茨城県連の開票作業場に並ぶ候補者の名前＝４日午前、水戸市

自民党茨城県連の総裁選開票作業＝４日午前、水戸市

