自民新総裁に高市氏＝決選投票、小泉氏下す―１５日、初の女性首相に・「新しい時代刻む」

自民党は４日、総裁選の投開票を党本部で行い、高市早苗前経済安全保障担当相（６４）を第２９代総裁に選出した。決選投票で小泉進次郎農林水産相（４４）を下し、自民初の女性総裁に就任。野党側の足並みはそろっておらず、１５日にも召集される臨時国会で、石破茂首相の後継となる第１０４代首相に指名される見通しだ。女性首相は憲政史上初めてとなる。

少数与党の政治状況下、当面は連立政権の枠組み拡大が焦点となる。自民は衆参両院選挙で相次いで惨敗しており、党の立て直しに向けても高市氏の手腕が問われる。

高市氏の総裁選出馬は３度目。任期は石破氏の残りを引き継ぎ２０２７年９月末までになる。両院議員総会などで役員人事に一任を取り付けた。

高市氏は総会で「自民党の新しい時代を刻んだ」と強調。両院で与党が過半数を割る現状を踏まえ、「これからが大変だ。力を合わせてやらなければならない」と結束を呼び掛けた。

この後、就任の記者会見に臨み、政権の人事について「全員活躍、全世代総力結集で取り組む」と表明。派閥裏金事件の関係議員も「人事に影響はない。しっかり働いてもらう」として、登用する意向を明らかにした。総裁選を争った４候補を起用する考えも示した。

党役員人事は５日からの週の「前半の早い時期」に固めると説明。幹事長の人選について「各党と話ができる方、党全体を見渡せる方がいい」と述べた。

連立拡大に関しては、憲法改正や外交・安全保障、財政政策などを巡る立場の一致を重視すると強調した。

決選投票は、国会議員票２９５票に加え、４７都道府県連に１票ずつが割り振られ、計３４２票で争われた。高市氏は１８５票を獲得し、１５６票の小泉氏に勝利。内訳は、国会議員票が１４９対１４５、都道府県連票が３６対１１で、いずれも高市氏が上回った。

総裁選には５人が出馬。１回目投票は、２９５人の国会議員票と、同数の２９５票が割り振られた党員・党友票の計５９０票で争われた。高市氏が１８３票でトップに立ち、小泉氏が１６４票で続いた。林芳正官房長官（６４）が１３４票で３位に入り、小林鷹之元経済安保相（５０）が５９票、茂木敏充前幹事長（６９）が４９票だった。

いずれの候補も過半数に届かず、高市氏と小泉氏の決選投票となった。

◇自民総裁選の投票結果

【１回目の投票】

国会議員票 党員票 計

高市 早苗 ６４ １１９ １８３

小泉進次郎 ８０ ８４ １６４

林 芳正 ７２ ６２ １３４

小林 鷹之 ４４ １５ ５９

茂木 敏充 ３４ １５ ４９

【決選投票】

国会議員票 都道府県票 計

高市 早苗 １４９ ３６ １８５

小泉進次郎 １４５ １１ １５６

※敬称略。国会議員票は１回目、決選ともに白票１

◇高市早苗氏略歴

高市 早苗氏（たかいち・さなえ）６４ 神戸大経営卒。党政調会長、総務相、経済安全保障担当相。衆(10)奈良２区（無派閥）。

自民党の新総裁に選出された高市早苗前経済安全保障担当相（中央）＝４日午後、東京・永田町

