３度目の挑戦、悲願の女性宰相へ＝タカ派的言動に賛否交錯―自民新総裁の高市氏

３度目の挑戦で自民党総裁の座をつかんだ。故安倍晋三元首相の路線継承を掲げ、保守層を基盤に支持を拡大。激戦を制したが、タカ派的な言動には賛否が交錯する。衆参両院で与党が過半数を失う中、首相指名選挙で勝利すれば、長年目指し続けた憲政史上初の女性宰相として、歴史に名を刻むことになる。

松下政経塾出身。テレビキャスターなどを経て、１９９３年衆院選に無所属で出馬し初当選。新進党を経て自民党に入り、初当選同期で政治信条が近い安倍氏との関係を深めた。

安倍政権下で、党政調会長や総務相など要職を歴任。存在感を高めると、２０２１年の総裁選に初出馬。安倍氏の強力な後押しにより、議員票で２位に食い込んだ。昨年の総裁選は、１回目投票で議員票、党員票とも石破茂首相を上回ったが、決選投票で逆転を許した。

この１年間は、麻生太郎元首相の助言を受けて同僚議員との会食を増やすなど「仲間づくり」に徹した。直近の衆参両院選では、応援のために全国各地を駆け回り、党員人気も盤石とした。

靖国神社への参拝を欠かさず、党内で保守系議員らに強く支持される一方、周辺国との関係悪化を懸念する向きも多い。今回の総裁選では、党派閥裏金事件の震源地となった旧安倍派幹部らの支援を受け、党低迷の要因となった「政治とカネ」の問題にどこまで切り込めるかも不透明だ。

政策へのこだわりが強く、大量の資料を議員宿舎に持ち帰り、夜中まで読み込むことも多い。総務相在任時は、早朝から国会答弁のレクチャーを受ける慣習について「自分で勉強する」と撤廃。総裁選出を受けて「全員に馬車馬のように働いてもらう。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てる」と宣言した。

学生時代はヘビーメタルのバンドでドラムを担当。熱狂的な阪神ファンとしても知られる。

自民党の新総裁に選出された高市早苗前経済安全保障担当相（中央）＝４日午後、東京・永田町

自民党総裁の椅子に座る高市早苗新総裁＝４日午後、東京・永田町の同党本部

