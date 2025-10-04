高市新総裁との協力、在り方模索＝裏金議員の起用けん制も―野党

Newsfrom Japan

自民党新総裁に高市早苗前経済安全保障担当相が選ばれたことを受け、野党各党は今後の首相指名選挙や国会運営などで、協力の在り方を探ることになる。高市氏は、自民派閥の裏金事件に関与した議員の役職起用に前向きな考えを示しており、新体制をけん制する声も上がった。

立憲民主党の野田佳彦代表は４日、千葉市で記者団の取材に応じ、自身と同じく松下政経塾出身の高市氏について「背骨のある政治家だ」とエールを送った。その上で、石破政権と進める「給付付き税額控除」などの協議継続に期待を表明。同時に、首相指名選挙での野党結集を「探りたい」と語るなど、少数与党との対決姿勢も強調した。

日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）は、大阪市で記者団に「是々非々の立場で議論したい」と説明。自民から連立協議を打診された場合、「協議するのは当然だ」と重ねて主張する一方、首相指名選挙での対応は「藤田文武共同代表（への投票）が基本線だ」と述べた。

国民民主党の玉木雄一郎代表は、岐阜市で記者団に「（高市氏と）基本政策の一致点はかなりある」と指摘。「速やかな物価高騰対策に協力したい」と呼び掛け、ガソリン税の暫定税率廃止などの政策協議にも意欲を示した。首相指名選挙については「今は『玉木雄一郎』と書く選択肢しかない」と述べた。

れいわ新選組の山本太郎代表は、コメントで「一刻も早く消費税減税、社会保険料減免、給付金が必要だ」と求めた。共産党の田村智子委員長は、東京都内で記者団に「（高市氏は）ジェンダー平等や女性の人権前進で最も強い妨害者の一人だったと言わざるを得ない」と批判。「主張の中身を見れば、裏金議員の復権になっていく」とも断じた。

参政党の神谷宗幣代表は高市氏について「政策が近く、期待を持って結果を受け止めている。国益にかなう政策には協力を惜しまないつもりだ」とのコメントを発表した。

記者団の取材に応じる立憲民主党の野田佳彦代表＝４日午後、千葉市

記者団の取材に応じる日本維新の会の吉村洋文代表＝４日午後、大阪市中央区

記者団の取材に応じる国民民主党の玉木雄一郎代表＝４日午後、岐阜市

記者団の取材に応じる共産党の田村智子委員長＝４日午後、東京都渋谷区

