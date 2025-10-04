麻生派・党員票が後押し＝高市氏、小泉氏を振り切る―自民総裁選

Newsfrom Japan

自民党総裁選は、高市早苗前経済安全保障担当相が決選投票の末、小泉進次郎農林水産相を制した。１回目投票の１９票差を決選投票では２９票差に広げ、逆転を許さなかった。麻生太郎最高顧問が率いる麻生派（４３人）の支援や、党員・党友票のリードが決め手になったとみられる。

当初は高市、小泉両氏の「２強対決」の構図で、国会議員の支持で先行していた小泉氏が優勢だった。ただ、陣営が小泉氏に好意的な「やらせ」コメントを投稿するよう依頼していた問題が発覚すると、勢いが「衰え始めた」（党関係者）。

◇１回目、林氏迫る

１回目は高市氏１８３票（全体の約３１％）、小泉氏１６４票（同２８％）に、林芳正官房長官が１３４票（同２３％）と迫った。小林鷹之元経済安保相は５９票、茂木敏充前幹事長は４９票と低迷した。

１人１票の議員票（計２９５票）は小泉氏８０票、林氏７２票、高市氏６４票と「三つどもえ」。林氏は豊富な閣僚経験を持ち、安定感が売り。複雑化する国際情勢や少数与党という難局を踏まえ、小泉氏の経験不足への不安から、一定の議員が林氏に流れたもようだ。

党員票（計２９５票）は高市氏が１１９票と強さを見せつけ、小泉氏が８４票と続いた。林氏は知名度不足が響き、６２票と伸び悩んだ。

◇決選投票、議員票が左右

決選投票は議員票２９５票と「都道府県票」４７票の計３４２票で行われ、議員票の重みが増した。高市氏が１８５票（全体の約５４％）を得て、小泉氏１５６票（同４６％）を振り切った。議員票は高市氏が１４９票と１回目から８５票積み上げたのに対し、小泉氏は１４５票と、６５票増にとどまった。

関係者によると、麻生氏は決選投票の対応について、派内に党員票トップの候補に票を投じるよう指示しており、多くの議員が高市氏に投票した可能性が高い。麻生氏と関係が良好な茂木氏も同じ考えを陣営内に伝達。小林氏も「保守」の信条で共通する高市氏に投票する考えを周囲に伝えた。１回目で茂木氏は３４票、小林氏は４４票の議員票を得ており、一定数が高市氏に回ったとみられる。

小泉氏に対しては、ともに石破政権の路線を継承する姿勢を示した林氏陣営の議員票が流れたもようだが、固めきれなかった。

都道府県票は、都道府県ごとの党員投票で上位だった候補が自動的に各１票ずつ得る仕組み。高市氏が３６票（同７７％）と圧倒し、小泉氏は地元の神奈川、福島など１１票（同２３％）に終わった。

就任記者会見に臨む自民党の高市早苗新総裁＝４日午後、東京・永田町の同党本部

自民党総裁選の決選投票の開票作業＝４日午後、東京・永田町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]