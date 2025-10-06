茂木氏、重要閣僚で処遇＝高市氏、自民四役の調整急ぐ

Newsfrom Japan

自民党の高市早苗総裁は６日、党役員と、首相に就任した場合の閣僚人事について検討を続けた。新たに、総裁選で争った茂木敏充前幹事長（６９）を重要閣僚で処遇する見通しとなった。党四役のうち、幹事長に麻生派の鈴木俊一総務会長（７２）の起用を固めており、政調会長などの調整を急いで７日にも党の新執行部を発足させたい考えだ。

高市氏は６日午前、東京・赤坂の衆院議員宿舎で過ごし、人事の検討を続けた。

茂木氏は旧茂木派の会長を務め、総裁選の決選投票では高市氏への投票を指示した。高市氏と保守的な政治姿勢を共有する同派の木原稔前防衛相（５６）を、官房長官に充てる案も浮上している。

党役員人事では、麻生派会長の麻生太郎最高顧問（８５）について、副総裁に再登板させることを検討している。ただ、麻生氏は態度を明らかにしておらず、高市氏周辺は「引き受けてくれるかどうかだ」と語った。

高市氏は派閥裏金事件に関与した議員の登用も排除しない意向。旧安倍派からは萩生田光一元政調会長（６２）の処遇を求める声が出ており、世論や党内からの批判を見極め、慎重に判断する考えだ。

このほか、総裁選に出馬した小泉進次郎農林水産相（４４）、小林鷹之元経済安全保障担当相（５０）、林芳正官房長官（６４）も要職で起用する方針。

茂木敏充 自民党前幹事長

自民党の高市早苗総裁＝５日、同党本部

