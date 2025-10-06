列車同士が接触、脱線＝東急田園都市線、運転見合わせ

Newsfrom Japan

５日午後１１時すぎ、川崎市高津区の東急田園都市線梶が谷駅で、上りホームに進入してきた普通列車（１０両）が、停車中の回送列車（１０両）に接触した。回送列車が脱線したが、けが人はいなかった。この影響で、６日始発から田園都市線の渋谷―鷺沼間、大井町線の二子玉川―溝の口間の上下線で運転を見合わせている。

東急電鉄によると、普通列車は中央林間発渋谷行きの各駅停車で、乗客乗員１５１人が乗っていた。回送列車はホーム近くの引き込み線内で停車しており、１号車が接触、脱線した。回送列車には乗員３人が乗っていたという。

国土交通省や東急によると、回送列車の見習い運転士が引き込み線を走行中、一定の速度を超えたため、所定停止位置より手前で停車。普通列車の運転士は非常ブレーキをかけたが、間に合わなかったという。運輸安全委員会は６日午前、事故調査官２人を現地に派遣した。

東急田園都市線梶が谷駅で、回送列車（左）と接触した普通列車＝６日未明（東急電鉄提供）

東急田園都市線梶が谷駅で、普通列車と接触、脱線した回送列車＝６日未明（東急電鉄提供）

