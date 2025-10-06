東京株、一時２２００円超高＝「高市総裁」で４万８０００円迫る―円急落、１５０円台

Newsfrom Japan

週明け６日の東京株式市場で日経平均株価が急上昇し、午後に入って上げ幅が一時、前週末比２２００円を超えた。積極財政を掲げる高市早苗前経済安全保障担当相が自民党の新総裁に選出され、幅広い銘柄が買われた。日経平均は、取引時間中の史上最高値を更新。４万８０００円台に迫った。午前の終値は２０６５円８６銭高の４万７８３５円３６銭だった。

東京外国為替市場では、円相場が１ドル＝１５０円台に急落した。８月１日以来、約２カ月ぶりの安値水準。高市氏の自民党総裁選勝利を受けて日銀の早期利上げ観測が後退し、円売り・ドル買いの動きが広がった。円はユーロに対しても売られ、１９９９年のユーロ導入後の最安値を更新した。

市場関係者は株価の急上昇について、「高市氏の財政拡張的な政策が国内景気を底上げするとの期待が膨らんだ」（大手証券）と指摘した。特に、高市氏が重視する防衛政策に関連した銘柄の上昇率が大きかった。一方、日銀の追加利上げが遠のくとの観測から、銀行株は下落した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も取引時間中の最高値を更新した。午前の終値は前週末比８９．５１ポイント高の３２１８．６８。

東京債券市場では、長期金利の指標となる新発１０年物国債（第３８０回債）の流通利回りが一時、１．６７０％に上昇（価格は下落）した。

上げ幅が２１００円を超えた日経平均株価を示すモニター＝６日午前、東京都中央区

１ドル＝１４９円台後半に急落した円相場を示すモニター＝６日午前、東京都中央区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]