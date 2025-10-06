幹事長・鈴木氏、政調・小林鷹氏＝麻生副総裁再登板、萩生田氏も起用―官房長官に木原稔氏・自民人事

Newsfrom Japan

自民党の高市早苗総裁は７日、新執行部を発足させる。幹事長に麻生派の鈴木俊一総務会長（７２）、政調会長に小林鷹之元経済安全保障担当相（５０）を起用。麻生太郎元首相（８５）が副総裁に再登板し、幹事長代行に旧安倍派の萩生田光一元政調会長（６２）が就く。高市氏が首相に就任した場合の官房長官として木原稔前防衛相（５６）が内定した。

鈴木氏の後任の総務会長に麻生派の有村治子元少子化担当相（５５）を抜てき。選対委員長に古屋圭司元国家公安委員長（７２）を再び登板させる。国対委員長には梶山弘志元経済産業相（６９）を充てる。

高市氏は閣僚候補の人選も並行して進めており、茂木敏充前幹事長（６９）を外相など重要閣僚で処遇する方向。総裁選で敗れた小泉進次郎農林水産相（４４）、林芳正官房長官（６４）も入閣させる見通しだ。

萩生田氏は旧安倍派で主要メンバーの一人。同派は裏金事件を起こしたが、高市氏は事件関係議員も登用する考えを示していた。

小林、茂木両氏は高市氏と総裁選を争った。茂木氏は決選投票の際、麻生派を率いる麻生氏と歩調を合わせ、旧茂木派所属議員に高市氏への投票を指示した。古屋氏は総裁選で高市氏の推薦人代表を務めた。

木原氏も旧茂木派所属で、高市氏とは保守的な政治姿勢を共有する。梶山氏は茂木氏の選対本部長だった。同派ではまた、新藤義孝元総務相（６７）が組織運動本部長、鈴木貴子元外務副大臣（３９）が広報本部長に就く。

記者会見する高市早苗自民党新総裁＝４日、東京・永田町

鈴木俊一 自民党総務会長

小林鷹之 元経済安全保障担当相

木原稔 前防衛相

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]