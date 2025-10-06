ビールなど１０商品発売延期＝６工場再開も復旧見通せず―アサヒ

Newsfrom Japan

アサヒビールは６日、サイバー攻撃に伴うシステム障害の影響で、今月中を予定していたビールなど１０商品の発売を延期すると発表した。対象は主力商品「スーパードライ」の新デザイン缶などで、いずれも７日から２８日までに発売する予定だった。システムが復旧するめどは立っておらず、グループの食品・飲料も含めた国内約３０工場の全面再開は依然として見通せない。

一方、２日から国内のビール全６工場の生産を再開し、１日に手作業で取引先から受注した分については順次出荷している。６工場では当面スーパードライを中心に生産し、１５日からは「クリアアサヒ」などを含めた１６商品も出荷する。

アサヒから供給が滞った飲食店などが他のビール大手に代替商品を注文する動きも広がり、各社は対応に追われている。キリンビールは代替品の急激な受注増に対応し切れないとして、「一番搾り」などの飲食店向けの出荷を９日から制限する。サッポロビールも３日から「黒ラベル」などの出荷を制限。サントリーも一部商品の出荷調整を実施している。

アサヒグループホールディングス本社（中央）＝東京都内（ＡＦＰ時事）

