韓国キア、日本市場に本格参入＝商用ＥＶバン、来春投入へ

韓国・現代自動車傘下のキア（起亜）が日本市場に本格参入する。第１弾として来春、中型の電気自動車（ＥＶ）バン「ＰＶ５」の販売を開始。日本メーカーの品ぞろえが手薄な中型ＥＶバン市場で、物流やタクシー事業者など商用ニーズの取り込みを図る。

日本のＥＶ市場は、足元ではインフラ整備の遅れなどから伸び悩んでいる。しかし、自動運転など先端技術と連携しやすいＥＶの将来性を見込み、日系各社も車種拡充を進めており、競争は一段と激化しそうだ。

キアのキム・サンデ副社長は９月３０日、ソウルで行われた報道陣向けの発表会で、「日本メーカーは電動化でかなり遅れている。キアにとって大きなチャンスだ」と自信を示した。

「ＰＶ５」は、キアがグローバルで展開する「ＰＢＶ」シリーズの一つ。用途や好みに応じ、座席のレイアウトやバッテリー容量などを変えられるのが特徴で、商用のほかキャンプや車中泊用に一般向けにも販売する。２０２６年に１０００台、翌年２０００台の販売を見込み、２８年にはより大型のバン「ＰＶ７」なども投入する計画だ。

キアは１９９０年代に日本に研究開発拠点を設置したが、１３年に撤退した経緯がある。昨年９月、大手商社の双日と販売総代理店契約を締結。懸案だった販売促進やアフターサービスを同社に託し、「再挑戦」する。

韓国の自動車メーカー「キア」が来年春に日本で販売するＥＶバンのイメージ（同社提供・時事）

