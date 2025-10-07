首相指名で野党結集呼び掛け＝立民「勝てる可能性ある」

Newsfrom Japan

立憲民主、日本維新の会、国民民主、共産、参政、日本保守の野党６党と衆院会派「有志・改革の会」の国対委員長らは７日、国会内で会談した。立民は石破茂首相の退陣表明に伴う首相指名選挙に向け、野党統一候補の擁立を呼び掛けた。国民民主は党内に伝えるとして回答を保留した。

自民党の高市早苗総裁の就任を受け、自民、公明両党の関係はぎくしゃくしている。立民の安住淳幹事長は記者団に「（野党側からの首相選出が）リアルな話になってくる」と指摘。立民の笠浩史国対委員長も「野党がまとまって対応すれば首相指名で勝利する可能性もある」と語った。

野党各党は７日の会談で、臨時国会の早期召集を求める方針も確認した。

政府・自民は当初、臨時国会を１５日に召集し、首相指名選挙を行う日程を描いていた。しかし、自民が公明との政権継続を確認し、一部の野党と連立拡大も見据えて協議するのに一定の時間を要するとして、ずれ込む可能性が出ている。

会談に臨む野党各党の国対委員長ら＝７日午前、国会内

