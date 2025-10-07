豪資源相、日本に投資呼び掛け＝重要鉱物の供給網構築で

Newsfrom Japan

【シドニー時事】オーストラリアのキング資源相は６日、西部パースで開かれた日豪経済関係者の会合で講演し、同志国による重要鉱物の安定的な供給網構築に向け、「投資をさらに促し、育てていくことが不可欠だ」と述べ、日本に一層の投資を呼び掛けた。

キング氏は、中国によるレアアース（希土類）輸出規制を念頭に、「重要鉱物やその加工技術が恣意（しい）的な禁輸や規制の対象となるケースが増えている」と指摘。その上で「より信頼性が高く、予測可能な市場を築かなければならない。豪政府は主要な国際パートナーと安全な供給網を構築していく」と強調した。

液化天然ガス（ＬＮＧ）の対日輸出については、「既存の契約を変更したり、日本のエネルギー安全保障を脅かしたりするようなことは一切しない」と安定供給を約束した。

また、自民党新総裁に高市早苗前経済安保担当相が選出されたことに関し、「歴史的な功績をたたえたい。次期政権と協力していくのを楽しみにしている」と語った。（了）

