「イーストアイ」後継開発へ＝新幹線の点検車両、２９年度導入―ＪＲ東

ＪＲ東日本は７日、新幹線の点検用車両「Ｅａｓｔ―ｉ（イーストアイ）」の後継車両を２０２９年度に導入すると発表した。グループ社員からアイデアを募集するなどして、来夏ごろに新車両のデザインを決定する予定。

イーストアイは０２年に導入。東海道・山陽新幹線の「ドクターイエロー」のように、ＪＲ東が運行する東北、上越、北陸、山形、秋田各新幹線の区間を点検してきた。東北新幹線の最高速度は時速３２０キロで、イーストアイの２７５キロを上回っており、安全上の課題も踏まえ開発を決めた。

ドクターイエローは順次引退し、営業車両による点検に移行する予定だが、ＪＲ東は各新幹線の区間で共通して使用できる専用車での点検を続ける。

喜勢陽一社長は同日の記者会見で「イーストアイの後継として、より正確で効率的な検測ができる形にしたい」と述べた。

このほか、１日平均７万人以上が乗車する新幹線東京駅に、ホームドアを設置する方針も発表した。今年度中に工事を始め、全てのホームへの設置完了は２９年度末となる見込み。

ＪＲ東日本の新幹線点検用車両「イーストアイ」（同社提供）

