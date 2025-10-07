影山技術委員長を解任＝児童ポルノ閲覧、仏で有罪―日本サッカー協会

Newsfrom Japan

日本サッカー協会は７日、東京都内で記者会見し、影山雅永技術委員長（５８）の契約解除を発表した。同日の理事会で決まった。日本協会の説明や海外報道によると、影山氏は航空機内で児童ポルノを閲覧した罪で、フランスで有罪判決を受けた。技術委員長は日本協会で日本代表の強化に携わる責任者。

影山氏はＵ２０（２０歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）視察のため、チリに向かう予定だったが、経由地のフランスで現地時間２日に拘束された。記者会見した日本協会の湯川和之専務理事は、認否や判決内容などについて「プライバシー保護の観点から説明を控える」とし、後任については「代行を置くことも含め、議論したい」と語った。

日本協会の宮本恒靖会長は「サッカー界として許容できるものではない」とのコメントを出した。

影山氏は現役時代にＪリーグの市原（現千葉）、浦和などに在籍した。引退後は年代別日本代表監督、育成ダイレクターを歴任。昨年、技術委員長に就いた。

日本サッカー協会の影山雅永技術委員長

