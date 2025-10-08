佐賀県警への特別監察開始＝ＤＮＡ型不正鑑定―警察庁

Newsfrom Japan

佐賀県警の科学捜査研究所の元男性職員＝懲戒免職＝がＤＮＡ型の鑑定で不正を繰り返した問題で、警察庁は８日、同県警への特別監察を開始した。鑑定の実施体制や不正原因の分析、再発防止策の実施状況などを調べる。

県警本部には午前９時２０分ごろ、警察庁の首席監察官や科学警察研究所の担当室長ら約１０人が入った。福田英之本部長らから話を聞いたほか、資料の確認などをしたという。同庁は「引き続き厳正な監察を実施し、できる限り速やかに結果を公表したい」としている。

元職員は２０１７年６月から約７年間、１３０件のＤＮＡ型鑑定で、鑑定を実施したかのように装ったり、日付を書き換えたりした。今年９月に虚偽有印公文書作成・同行使などの疑いで書類送検された。

同庁の楠芳伸長官は今月２日、不正鑑定について「国民の信頼を損なうもので重く受け止めている」と述べていた。

佐賀県警への特別監察に向かう警察庁の首席監察官（先頭中央）ら＝８日午前、佐賀市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]