日産、新型リーフを発売へ＝３代目、ＥＶ「次の主流」で反転攻勢

経営再建中の日産自動車は８日、主力の電気自動車（ＥＶ）「リーフ」の３代目となる新型モデルの国内販売受け付けを、１７日から開始すると発表した。１回の充電での航続距離を７０２キロと従来の１．５倍超に延ばす一方、充電時間は大幅に短縮。「次の主流となる車」と位置付け、ガソリンやハイブリッドからの乗り換えも促す。販売不振が続く中、反転攻勢のきっかけにしたい考え。

米国では９月下旬に販売を開始しており、欧州は２０２６年春に売り出す。リーフは、１０年に世界初の量産ＥＶとして誕生し、１７年に現行モデルを投入。国内外で累計７０万台以上を販売した。

デザインは従来のハッチバックから、セダンとＳＵＶを融合させた「クロスオーバー」に変更。急速充電ならバッテリー残量１０％から８０％まで最短３５分間で充電可能で、３割程度早めた。走行時の静粛性も向上。価格は一般モデルが５１１万８７００円で、２６年１月以降に順次届ける。

日産自動車が発表した主力電気自動車（ＥＶ）「リーフ」の３代目＝８日午前、東京都江東区

