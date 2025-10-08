学部・修士５年一貫制導入へ＝大学院進学者の増加狙い―文科省

Newsfrom Japan

文部科学省は８日、中央教育審議会（文科相の諮問機関）の部会で、学士と修士課程を計５年の一貫教育で修了できるようにする新制度案を示した。在学期間を１年短縮することで、大学院進学者を増やすのが狙い。大学院設置基準などの改正を経て、２０２６年度からの導入を目指す。

学士と修士課程の修業年限は通常、大学の学部４年、大学院２年の計６年と定められている。現行制度下でも一部の大学では、成績優秀者などに限定して学士・修士課程を早期修了できるプログラムが導入されているが、新制度が導入されれば、５年で修了できる大学が大幅に増えそうだ。

文科省が示した案によると、新制度は学部段階で修士の単位を先に履修するか、先行履修はせずに修士を１年で修了するかの２パターンを想定。教育の質の低下を避けるため、実施には計画の事前審査を経て、文科相の認定を受けることを条件とする方向だ。

中央合同庁舎第７号館旧文部省庁舎の入り口と文部科学省の看板＝東京都千代田区

