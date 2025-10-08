スイスＡＢＢから産業ロボ事業買収＝８２００億円、ＡＩと融合―ソフトバンクＧ

Newsfrom Japan

ソフトバンクグループ（Ｇ）は８日、スイス重電大手のＡＢＢから、産業用ロボット事業を５３億７５００万ドル（約８２００億円）で買収すると発表した。同日付で最終契約を締結した。人工知能（ＡＩ）を搭載したＡＩロボット事業の強化が狙い。

ＡＢＢがロボティクス事業を切り離し、持ち株会社を設立。ソフトバンクＧが子会社を通じて、この持ち株会社の全株式を取得する。規制当局の承認を得た上で、２０２６年半ばから後半に買収を完了させる計画だ。

ＡＢＢは工場などで使われる産業ロボットを長年手掛けており、幅広い顧客網と人材を持つ。ソフトバンクＧはＡＩやロボ分野への投資に力を入れており、今年１月に米オープンＡＩやオラクルと共同で、米国での人工知能（ＡＩ）関連インフラに４年間で最大５０００億ドル（約７６兆円）を投資すると表明した。今回の買収で、成長が見込まれるＡＩロボ分野を強化する。

ＡＩを「頭脳」として複雑な動作や自律的な活動ができるロボットの開発競争は、国内外で激化している。孫正義会長兼社長は「ソフトバンクＧの次のフロンティアは『フィジカルＡＩ』。世界トップレベルの技術と人材を結集し、人類の未来を切り開く画期的な進化を実現する」とのコメントを出した。

ソフトバンクグループの看板（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]