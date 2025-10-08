大島除く伊豆諸島に特別警報＝暴風と波浪、台風２２号接近で―気象庁

Newsfrom Japan

非常に強い台風２２号は８日夜、伊豆諸島の南西海上を北上した。気象庁は午後４時５０分に八丈島（東京都八丈町）と青ケ島（青ケ島村）に暴風と波浪の特別警報を発表し、同９時１０分に大島（大島町）を除く伊豆諸島に拡大した。２２号は９日明け方から朝にかけて接近し、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹くとみられる。

新たに特別警報が出されたのは、利島（利島村）、新島と式根島（新島村）、神津島（神津島村）、三宅島（三宅村）、御蔵島（御蔵島村）。

同庁の立原秀一予報課長は８日夕方に会見し、「台風の進路となった海域の水温が平年より１～２度高く、想定より発達した。経験したことのないような暴風、高波の恐れがあり、早めに身の安全を確保してほしい」と話した。

台風の北側に前線が延びている影響もあり、伊豆諸島は大雨にも警戒が必要。９日未明から昼前まで線状降水帯が発生する恐れがある。同日午後６時までの２４時間雨量は多い所で３００ミリと予想される。

２２号は８日午後９時、青ケ島の南西約１７０キロの海上を時速２０キロで北東へ進んだ。中心気圧は９４０ヘクトパスカル、最大風速５０メートル、最大瞬間風速７０メートル。半径１３０キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域、半径３９０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

一方、フィリピンから東へ離れた海上では台風２３号が８日午後３時に発生した。あまり発達せず、１１日に奄美大島付近に進んだ後、１３日にかけて西・東日本の南方海上を北東へ進むと予想される。

台風２２号接近に伴う暴風・波浪特別警報について記者会見する気象庁の立原秀一予報課長＝８日午後、東京都港区の同庁

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]