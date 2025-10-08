「今、利上げする環境と違う」＝高市氏ブレーンの若田部前日銀副総裁

Newsfrom Japan

前日銀副総裁で高市早苗自民党総裁の経済ブレーンの１人である若田部昌澄早大教授は８日、時事通信のインタビューに応じ、日銀の金融政策について「今、利上げをするような環境かというと少し違う」と述べ、早期の政策変更に否定的な見方を示した。

若田部氏は高市氏が昨年出版した著書「国力研究」で、経済部分を本田悦郎元内閣参与とともに執筆した。

国内経済について、若田部氏は、米関税政策の影響が表面化してきた可能性があり、１１月半ばに発表される７～９月の実質ＧＤＰ（国内総生産）は「恐らくマイナスになる」と言及した。その上で「経済の実態が下がってきているのに、１２月の利上げが必要なのか」と、年内の政策変更の妥当性に懐疑的な考えを表明。「本当に利上げするならしっかり（その理由を）説明する必要がある」と語った。

若田部氏は「金融政策も政府と一体になって考えるべきだ」と強調。財政・金融政策の方向性が一致していることが重要だと述べた。２０１３年に取りまとめた政府・日銀の共同声明を巡っては「デフレから完全脱却した時が見直しの一つのタイミングだ」との見方を示した。

円相場が１ドル＝１５０円を超えて下落している点に関しては「日銀の利上げが遠のいたとの思惑が影響しているが、今後、積極的な財政政策が打ち出されれば円高方向に作用する」と指摘した。

財政拡張で財務健全性が損なわれる恐れについては「税収も増え、物価も上昇しているので純債務の名目ＧＤＰ比率は下がっている」と反論。「デフレから成長を伴ったマイルドなインフレへの完全に転換していく非常に重要な分岐点にいる」と話した。

２０２３年４月に就任した植田和男総裁が任期５年の折り返しを迎えたことに関し「利上げに慎重な意見もあったが、ここまでは大過なくきた。今後はデフレからの完全脱却を成し遂げてもらいたい」とエールを送った。（了）

