八丈島に大雨特別警報＝７町村の暴風・波浪は注意報などに―台風２２号で線状降水帯発生

非常に強い台風２２号は９日午前５時ごろに伊豆諸島・青ケ島（東京都青ケ島村）付近を通過し、北東へ進んだ。同諸島南部では線状降水帯が発生。気象庁は午前６時２０分に八丈島（八丈町）に大雨特別警報を発表し、同町は５段階の警戒レベルで最も高い「緊急安全確保」を発令した。午前１１時４５分には伊豆諸島の大島（大島町）以外の７町村に８日から出されていた暴風特別警報が強風注意報に、波浪特別警報が警報に切り替えられた。

同庁の立原秀一予報課長は９日朝の記者会見で「台風の中心に近い発達した雨域が八丈島にかかり、災害の危険度が急激に上昇した」と説明した。

八丈島には記録的短時間大雨情報が相次いで出され、９日午前６時ごろまでの１時間雨量は９２．０ミリを観測。同１０時半までの１２時間雨量は３４９．０ミリとなり、この地点の統計史上最多記録を更新した。同５時２５分ごろには最大瞬間風速５４．７メートルを観測した。

２２号は午前１１時、八丈島の東約１８０キロの海上を時速３０キロで東北東へ進んだ。中心気圧は９４０ヘクトパスカル、最大風速５０メートル、最大瞬間風速７０メートル。半径１６５キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域、東側３９０キロ以内と西側３３０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

一方、台風２３号は１１日から１２日ごろに沖縄本島や奄美大島、九州南部に接近する恐れがある。その後、１４日にかけては西・東日本の南方海上を北東へ進む見込み。

