物価上昇、８割の家庭に影響＝食費が最多、年収増見込み１割―住友生命アンケート

Newsfrom Japan

住友生命保険が９日発表した「わが家の台所事情アンケート」によると、約８割の家庭が物価上昇の影響を受けていると回答、項目は「食費」が９割超と最多だった。一方、前年より年収増を見込む人は全体の１割強にすぎず、物価高と、それに見合う所得のギャップが依然として大きいことが改めて示された。

調査は９月上旬、２０～６０代の正規雇用の男女５４８４人を対象にインターネットで行った。

家計への物価上昇の影響が「ある」と回答したのは８２．９％で、前年（７８．９％）から４ポイント上昇。影響があった項目は食費（９１．３％）、電気代（６１．５％）が多かった。生活費が「増えた」人は５割を超え、全体では月平均９６３６円増となった。

高値が続くコメに関しては、２６．４％が「価格が高すぎて購入を控えた」と回答。５キロ当たりの適正価格を聞いたところ、「２０００円以下」が最多の３４．０％だった。

一方、年収見込み額が前年より「増える」との回答は１４．３％にとどまり、７７．９％が「変わらない」と答えた。

食費節約のための電卓と食材（写真はイメージ）

