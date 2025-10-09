北川氏「感慨はだいぶ先」＝ノーベル賞決定から一夜明け―京都大

Newsfrom Japan

ノーベル化学賞受賞が決まった京都大の北川進特別教授（７４）は９日午前、京大で改めて記者会見した。決定から一夜明けた感想を問われると、「やることがいっぱいある。研究を振り返ったり、感慨に浸ったりするのはだいぶ先になりそうだ」と笑顔を見せた。

昨夜は帰宅すると「しっかり睡眠を取ろうとバタンキューだった」という。現在はお祝いのメールが多く寄せられ、チェックする時間もないとし、「いつもより早く休んで、体を大切にしたい」と強調。大学では副学長に加え、研究推進担当理事を務めているが、「理事業務は勘弁してほしい」とぼやき、笑いを誘う場面もあった。

受賞決定後、開発した多孔性材料が多くのメディアで取り上げられたことには、「だいぶ分かっていただいた」と手応えを感じた様子。「一般の方に分かりやすく説明したいし、研究者もそういう姿勢を持ってほしい」と話した。

昨晩は多くの学生が大学に集まり、受賞を祝福された。「学生の賞に対する気持ちを感じた。心を引き締めて頑張りたい」と決意を新たにした。

会見に先立ち、拍手で出迎えた教職員らから花束を贈られると、「この分野がますます広がり、学術だけでなく、いろんなニーズが出てくると希望している」と晴れやかな表情で語った。

ノーベル化学賞の受賞発表から一夜明け、大学職員から花束を受け取る北川進・京都大特別教授＝９日午前、京都市左京区

ノーベル化学賞の受賞発表から一夜明け、記者会見する北川進・京都大特別教授＝９日午前、京都市左京区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]