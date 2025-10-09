オルツ元社長ら４人逮捕＝循環取引で粉飾決算容疑―東京地検

Newsfrom Japan

架空の売上高を計上して決算を粉飾したとして、東京地検特捜部は９日、金融商品取引法違反（有価証券報告書の虚偽記載）容疑で、人工知能（ＡＩ）開発会社「オルツ」（東京都港区）の元社長米倉千貴（４８）、前社長日置友輔（３４）両容疑者ら４人を逮捕した。認否は明らかにしていない。

逮捕容疑は２０２２年１月～２４年６月の売上高を計約８４億円水増しした有価証券届出書を同年９月、関東財務局に提出。東証グロース上場後の今年３月には、２４年１２月期の売上高を約４９億円水増しした有価証券報告書を提出した疑い。

上場から半年たった今年４月に粉飾決算疑惑が浮上。第三者委員会が７月、実態のない架空取引を繰り返す「循環取引」で売上高を計約１１９億円過大計上していたなどとする報告書を公表し、創業者の米倉容疑者が社長を辞任した。８月に東京地裁で民事再生手続きの開始が決定し、上場廃止となった。

４月に証券取引等監視委員会が関係先を調査。特捜部も同社関係者から任意で事情聴取し、不正への関与について調べていた。

オルツ本社に家宅捜索に入る東京地検の係官ら＝９日午後、東京都港区

日置友輔容疑者（オルツＨＰより）

米倉千貴容疑者（オルツＨＰより）

