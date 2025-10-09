セブン＆アイＨＤ、純利益２．３倍＝国内コンビニは低迷―８月中間決算

Newsfrom Japan

セブン＆アイ・ホールディングス（ＨＤ）が９日発表した２０２５年８月中間連結決算は、純利益が前年同期比２．３倍の１２１８億円だった。前年にネットスーパーからの撤退で損失を計上した反動に加え、イトーヨーカ堂などスーパー事業が復調。海外コンビニの利益率も改善した。

一方、国内コンビニは低迷。セブン＆アイはコンビニに事業を集約し、スーパーや外食などは９月から連結対象外となっている。東京都内で記者会見したスティーブン・ヘイズ・デイカス社長は、「セブン―イレブンへの来店頻度が低下している。早期に客数回復を目指したい」と話した。

売上高に当たる営業収益は６．９％減の５兆６１６６億円。海外コンビニでガソリンの売り上げ収入が減少した。本業のもうけを示す営業利益は１１．４％増の２０８３億円。スーパーなどが大幅に伸びた半面、国内コンビニは減益だった。

セブン＆アイ・ホールディングスの決算会見で説明するスティーブン・ヘイズ・デイカス社長＝９日午後、東京都千代田区

