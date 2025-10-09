万博黒字で「合格点」＝吉村大阪府知事インタビュー

Newsfrom Japan

大阪・関西万博の閉幕を控え、大阪府の吉村洋文知事が９日、時事通信などのインタビューに応じた。運営費の黒字化などを挙げ、「合格点」と総括。大屋根リングは、レガシー（遺産）になると強調した。主なやりとりは次の通り。

―万博は成功したか。

国民の皆さんが判断することだ。２３０億～２８０億円の黒字が出て、非常に大きな経済効果が生まれている。大きな事故もなく合格点だ。子どもたちが自分の未来や希望を考えるきっかけになったことに意義がある。

―万博のレガシーは。

大屋根リングだ。圧倒的な存在感やメッセージを多くの人が感じたと思う。２００メートルを今の形状のまま残すことが決まった。また、それぞれの国が一堂に会したことを記録する意味で「大阪・関西万博宣言」を共有する。これも大切なソフトレガシーだ。

―剰余金の活用策は。

まずは大屋根リングに活用すべきだ。いかに使うかを話し合う会議を立ち上げ、公明正大に決定する。

―３度目の万博はあり得るか。

日本は元気だと証明できた。今回の万博を見た子どもたちが大人になった時、また大阪で万博を開こうというくらい力のある日本であってほしい。

インタビューに応じる大阪府の吉村洋文知事＝９日午後、大阪市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]