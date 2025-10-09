日本政府、復旧支援の拡大検討＝ガザ第１段階合意を歓迎

Newsfrom Japan

イスラエルとイスラム組織ハマスが和平に向けた第１段階で合意したことを受け、日本政府はイスラエルとパレスチナ国家が共存する「２国家解決」を目指す上で「重要な一歩だ」（林芳正官房長官）と評価している。今後は合意をたがえないよう双方に促しつつ、パレスチナ自治区ガザの復旧・復興に向けた支援拡大を検討する方針だ。

林長官は９日の記者会見で「合意成立を歓迎する」と表明。背景にある米国など仲介国の努力を評価し、「全ての当事者に合意の誠実かつ着実な履行を求める」と語った。日本政府として「２国家解決の実現に一歩でも近づくよう現実的かつ積極的な役割を果たしていく」とも強調した。

日本政府が警戒するのは合意破綻の可能性だ。政府関係者は「ハマスは合意に沿って人質を解放すればカードがなくなるが、イスラエルはそうではない。イスラエルが合意を破棄する可能性もゼロではない」と指摘。外務省幹部は「当事者への働き掛けを続けていくことが大事だ」と語る。

日本政府は９月下旬、英仏など１２カ国共同で、パレスチナ自治政府の財政を支援する有志国連合を立ち上げた。日本政府高官は「今後本格化する自治政府の能力構築支援は日本の得意分野だ。実務面で協力していく」と語った。２０２５年度補正予算案への関連経費計上も検討する。

一方、米ニューヨークで９月下旬に開かれた首脳級会合に合わせて英仏両国などがパレスチナの国家承認の決定に踏み切る中、日本政府は「人道状況改善に必ずしもつながらない」として承認を見送った。今後、情勢の変化を見極めつつ、承認の効果的なタイミングを探る。

記者会見する林芳正官房長官＝９日午前、首相官邸

