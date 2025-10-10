「世界は一つ」万博で発信＝来場者口コミ追い風に―石毛事務総長インタビュー

Newsfrom Japan

大阪・関西万博の閉幕を１３日に控え、日本国際博覧会協会の石毛博行事務総長は時事通信のインタビューに応じ、「多様でありながら、世界は一つというメッセージを送ることができた」と強調した。万博人気については「（来場者が）体験したことが直接伝わり、加速度的に広がった」と述べ、口コミが追い風となったとの見方を示した。主なやりとりは次の通り。

―国内外に発信したメッセージは。

新型コロナウイルス（の感染拡大）で実際に人と人、国と国の交流が難しくなり、ロシアのウクライナ侵攻などもあった。その中で、（万博の理念にあるように）多様でありながら、世界は一つであり、みんながつながることが非常に重要だというメッセージを送ることができた。

―万博のレガシー（遺産）は。

ハード面では大屋根リング（の一部）を石川県珠洲市の復興公営住宅に再利用するのが典型のケースだ。万博を記憶として呼び起こす要素になる。また、世界的に非常に不安定で準備に困難が伴う中、参加国が協力して万博をやり遂げたことは誇りで、自信につながる。

―来場者数は５月ごろから増加した。

開幕前は万博に何があるかよく分からないと言われた。始まってみると、体験したことが皆さんの口から直接伝わっていき、来場者が増えるにつれて加速度的に広がった。

―運営収支の黒字分の扱いは。

万博から得られた剰余金なので、将来の万博に役立つものに使われればハッピーだ。

インタビューに答える日本国際博覧会協会の石毛博行事務総長＝８日、大阪市此花区

