新米予想収穫量、前年比１割増＝７４８万トン、９年ぶり高水準―農水省

Newsfrom Japan

農林水産省が１０日発表した２０２５年産の主食用米の予想収穫量は、７４７万７０００トンになった。６７９万２０００トンだった前年産比で１割増える見通しで、予想通りなら１６年の７４９万６０００トン以来、９年ぶりの水準となる。２２年以降、収穫量は７００万トンを下回って推移していた。

調査は、刈り取りが約６割終わった９月２５日時点で予想収穫量を算定。全国での収穫状況には差があるため、収穫を終えた地域では刈り取った実測値を使い、収穫前の地域ではもみの数などから推定している。

農水省は９月、生産量を７２８万～７４５万トン、需要量を６９７万～７１１万トンとする見通しを示した。今回の調査では生産量がより多く見込まれ、供給が需要を大きく上回る可能性が高まった。ただ、農協が農家に前払いする「概算金」の上昇に伴って店頭価格は高騰しており、コメの歴史的な高値が沈静化するかどうかは不透明だ。

２０２５年産主食用米の予想収穫量について会見する小泉進次郎農林水産相＝１０日午後、同省

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]