国民医療費は４８．１兆円＝２３年度確定値―厚労省

厚生労働省は１０日、２０２３年度に病気やけがの治療で医療機関に支払われた国民医療費（確定値）が前年度比３．０％増の４８兆９１５億円だったと発表した。人口１人当たりの医療費は３．５％増の３８万６７００円で、いずれも過去最高を更新した。

高齢化や医療技術の高度化に加え、インフルエンザ患者の増加で医療費が膨らんだ。６５歳以上は７９万７２００円で、６５歳未満（２１万８０００円）の約３．７倍となった。６５歳以上の医療費は２８兆８８０６億円で、全体の約６割を占めた。

財源は、国と地方を合わせた公費１８兆３３１億円、保険料２４兆１３８３億円に対し、患者負担は５兆６８６５億円だった。

１人当たりの医療費を都道府県別で見ると、高知が４９万６３００円で最も高く、鹿児島４６万９８００円、徳島と長崎の４６万７１００円が続いた。最も低いのは埼玉の３４万２５００円。

